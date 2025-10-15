به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، موتاب‌ها در جمع خبرنگاران افزود: امسال بیش از ۱۱ هزار مگاوات ظرفیت تعمیراتی با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است. هدف از این اقدامات، آمادگی کامل برای تأمین برق در تابستان آینده و ارتقای شاخص‌های عملکردی نیروگاه‌هاست.

وی گفت: از ۲۶ شهریور نیز یکی از واحد‌های بخار برای تعمیرات خارج شده و با اجرای بیش از ۲۲ هزار فعالیت تعمیراتی تا پایان اردیبهشت، آماده ورود به تابستان آینده خواهیم بود.

مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی گفت: نیروگاه شهید رجایی سومین نیروگاه بزرگ کشور از نظر ظرفیت و دومین تولیدکننده برق در سطح ملی است که ۳.۵ درصد از برق کشور را تأمین می‌کند.

موتاب‌ها با اشاره به عملکرد موفق نیروگاه در تابستان گذشته، افزود: با اجرای ۱۷ برنامه تعمیراتی، تمامی واحد‌ها با بالاترین کیفیت آماده‌سازی شدند و از پایان اردیبهشت با آمادگی کامل به استقبال فصل گرما رفتیم. این آمادگی موجب نقش‌آفرینی مؤثر نیروگاه در تأمین برق کشور شد.

موتاب‌ها ادامه داد: نیروگاه‌ها سالانه دو بار مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و نیروگاه شهید رجایی در پیک تابستان امسال، در سه شاخص «تحقق تولید»، «کاهش نرخ خروج اضطراری» و «انتخاب به‌عنوان برترین نیروگاه کشور» موفق ظاهر شد.

وی اضافه کرد: همچنین در ارزیابی سالیانه که شامل بیش از ۸۰ شاخص عملکردی است، این نیروگاه برای هفتمین سال پیاپی رتبه نخست را در میان نیروگاه‌های کشور کسب کرد.

مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی با اشاره به نقش نیروگاه‌های حرارتی در تأمین برق کشور گفت: از مجموع ۷۸ هزار مگاوات ظرفیت اسمی نیروگاه‌های حرارتی، ۹۳ درصد برق تولیدی کشور توسط این نیروگاه‌ها تأمین می‌شود. در سال جاری، تولید برق حرارتی با ۲۱۱ میلیارد کیلووات‌ساعت، چهار درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی از دریافت ۳۲ میلیون لیتر مازوت کم‌گوگرد زیر یک درصد از ابتدای مهر خبر داد و ابراز امیدواری کرد این روند ادامه‌دار باشد تا بتوان سوخت مورد نیاز دی‌ماه را ذخیره کرد.

موتاب‌ها با توجه به کاهش تخصیص گاز به نیروگاه‌ها در فصل سرما، استفاده از نفت کوره کم‌گوگرد طبق مصوبه هیأت وزیران و الزام وزارت نفت، اقدامی مهم در راستای حفظ استاندارد‌های زیست‌محیطی خواهد بود.