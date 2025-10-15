رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری چرام کهگیلویه و بویراحمد گفت:از ابتدای سال جاری تاکنون ۶.۵ تن چوب و زغال قاچاق در این شهرستان کشف شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، صادق پورمند افزود: با تلاش شبانه‌روزی ماموران یگان حفاظت و مراجع قضایی، این میزان چوب و زغال قاچاق در روستای «گره‌ای» و منطقه «سرفاریاب» کشف و توقیف شد.

وی بیان داشت: در این مدت محموله‌های قاچاق به حجم یک تن زغال و ۵.۵ تن چوب در شهرستان چرام کشف شده است و در این رابطه ۲ دستگاه خودرو شامل یک پژو و یک دستگاه تراکتور حامل چوب و زغال قاچاق توقیف شده است.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چرام اظهار داشت: در این رابطه برای هفت نفر پرونده قضایی تشکیل شده‌است.

وی به متخلفان هشدار داد از کوچکترین تعرض به جنگل و مراتع کهگیلویه وبویراحمد چشم پوشی نخواهد شد و برای حفاظت از انفال با هیچ کسی تعارف نداریم.