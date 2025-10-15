پخش زنده
گردهمایی مشترک شورای معاونین وزارت و مدیرانکل آموزشوپرورش سراسر کشور، امروز به میزبانی استان اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ گردهمایی مشترک شورای معاونین وزارت و مدیرانکل آموزشوپرورش سراسر کشور، با محوریت موضوعات روز تعلیم و تربیت، صبح امروز به میزبانی استان اصفهان آغاز شد.
در این گردهمایی که با حضور وزیر آموزش و پرورش، معاونین وزارت آموزشوپرورش و مدیرانکل آموزشوپرورش استانها برگزار شد، مباحث کلان حوزه تعلیموتربیت و برنامههای تحولی آموزشوپرورش در سطح ملی مورد بررسی و تبادل نظر قرار میگیرد.
ارتقای کیفیت فعالیتهای آموزشی و پرورشی، همافزایی میان مدیران استانی و ستادی، و تبادل تجارب مدیریتی در مسیر تحقق عدالت آموزشی و تربیتی در سراسر کشور از اهداف این گردهمایی عنوان شده است.
استان اصفهان با میزبانی این نشست ملی، بار دیگر به عنوان یکی از استانهای پیشتاز در حوزه برنامهریزی و توسعه فعالیتهای تربیتی و آموزشی کشور ایفای نقش میکند.