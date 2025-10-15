ارائه بیش از ۱۰ هزار خدمت غیرحضوری گاز به مردم ایلام
رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان ایلام، از ارائه ۱۰ هزار و ۵۳۰ خدمت غیرحضوری در نیمه اول سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «صابر شفیعی» رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان ایلام، از ارائه ۱۰ هزار و ۵۳۰ خدمت غیرحضوری در نیمه اول سال جاری خبر داد و اظهار داشت: این حجم از خدماترسانی دیجیتال، گامی بلند در راستای تحقق دولت الکترونیک و افزایش رضایتمندی مشترکان است.
وی افزود: این خدمات متنوع که از طریق میز خدمت الکترونیک شرکت ارائه شده، شامل درخواست و صدور قبض، نصب و جابجایی علمک، اتصال و وصل مجدد گاز، تغییر مشخصات و پرداخت آنلاین و ... بوده است.
رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان تصریح کرد: هدف از توسعه این خدمات، کاهش مراجعات حضوری، کاهش ترافیک و رفع محدودیتهای زمانی برای دریافت خدمات است که علاوه بر صرفهجویی در زمان و هزینه مردم، به کاهش بار ترافیکی در شهرها نیز کمک میکند.
شفیعی اضافه کرد: مشترکان گاز میتوانند برای بهرهمندی از این خدمات به سامانه جامع ارتباط با مشتریان (CRM)، وب سایت شرکت، اپلیکیشن موبایل و تلفن گویای ۲۴ ساعته مراجعه کنند.
رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان ایلام، شفافیت، دقت در انجام امور و تسریع در خدمترسانی را از دیگر مزایای توسعه خدمات غیرحضوری برشمرد و ادامه داد: این رویکرد جدید علاوه بر افزایش رضایتمندی، موجب تقویت اعتماد عمومی به مجموعههای خدمترسان شده است.
وی در ادامه به پیامدهای گستردهتر این طرح اشاره و اعلام کرد: تحقق دولت الکترونیک و توسعه خدمات غیرحضوری، به کاهش شکاف دیجیتال بین مناطق شهری و روستایی، اجرای عدالت اجتماعی و توسعه فرصتهای اقتصادی در جوامع محلی منجر میشود.