آیت اله سید کرامت الله ملک حسینی (ره) در زمره شخصیتهای پیوند دهنده اقوام و سرزمینها است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با توجه به اینکه کشور ایران ترکیبی از استانها و اقوام مختلف است، همجواری و زیست مسالمت آمیز بیش از یکصد قوم مختلف در این سرزمین زیر یک پرچم واحد، یکی از مولفهای اقتدار ملی به شمار میرود. شخصیتهای اثر گذار هم در کنار مولفههایی مثل میلیت، ارزشهای دینی، میراث فرهنگی، زیست بوم و منافع مشترک از عوامل همبستگی و انسجام بخشی ملت محسوب میشود. آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی رحمت الله علیه یکی از شخصیتهای اثر گذار در ایجاد پیوند مشترک بین اقوام جنوب ایران به شمار میرود. این روحانی وارسته که اهل یاسوج بود، اما بواسطه مدیریت حوزه علمیه خان سالها از عمر پر بارش را در شیراز گذراند. بواسطه دانش مدیریت و نفوذی که در جنوب ایران داشت توانست وفاق و همدلی را بین اقوام ترک و لر منطقه ایجاد کند. نقش آفرینی این مجتهد شهیر در حماسههای تاریخی جنوب کشور ازجمله قیام عشایر علیه سیاستهای رضاخان و براه انداختن خیزش مردمی و نهضت انقلابی اقوام خطه جنوب در تاریخ به ثبت رسیده است. آیت اله ملک حسینی (ره) ۴۱ سال تولیت حوزه علمیه خان ملقب به مدرسه خان را به عهده داشت و با تربیت طلاب و علمای وارستهای در این حوزه علیمه نقش بی بدیلی در توسعه دینی و فرهنگی منطقه داشته است. حوزه علمیه خان ملقب به مدرسه خان بواسطه مدیریت آیت اله ملک حسینی (ره) به پیوند فرهنگی سیاسی و اجتماعی در منطقه جنوب کشور تبدیل شده است.