محسن برمهانی معاون سیما در پیامی، درگذشت هنرمند پیشکسوت عرصه دوبله، استاد سعید مظفری را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، متن پیام تسلیت معاون سیما به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت هنرمند پیشکسوت، استاد سعید مظفری، صدای ماندگار دوبله ایران، مایه اندوه و تأسف فراوان جامعه فرهنگی و هنری کشور است.
ایشان با دههها فعالیت صادقانه در عرصه هنر دوبله و صداپیشگی، نقش پررنگی در شکلگیری خاطرات نسلهای مختلف مخاطبان رسانه ملی داشتند.
بیتردید صدای گرم و نافذ ایشان، تا سالها در یاد دوستداران هنر باقی خواهد ماند.
اینجانب ضمن ابراز همدردی صمیمانه با خانواده محترم آن مرحوم، جامعه هنرمندان و همکاران عرصه دوبله، برای آن استاد فقید رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم.