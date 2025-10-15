پخش زنده
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی استان گیلان، از کشف یک شیء سفالی از دوران قاجار در حین یک عملیات تدفین در یکی از روستاهای شهرستان رودسر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ محمدرضا امیدیراد گفت : در پی اطلاعرسانی یکی از اهالی محلی و در جریان یک تدفین عادی در روستایی از توابع شهرستان رودسر، یک شیء سفالی تاریخی کشف و بلافاصله موضوع به یگان حفاظت میراثفرهنگی استان گزارش شد.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی استان گیلان افزود: با حضور کارشناسان در محل و انجام بررسیهای اولیه، این شی سفالی بهعنوان یک اثر فرهنگی متعلق به دوران متأخر اسلامی و دارای ارزش فرهنگی تشخیص داده شد.
وی با قدردانی از حس مسئولیتپذیری و همکاری ارزشمند فرد تحویلدهنده اثر، این اقدام را نمونهای بارز از مشارکت مردمی در حفاظت از میراث ملی دانست و تأکید کرد: میراثفرهنگی، هویت و سرمایه ملی ماست و حفاظت از آن تنها از عهده یک سازمان برنمیآید از تمامی مردم فهیم و دوستدار میراثفرهنگی استان گیلان تقاضا داریم تا همچون گذشته، در حفظ، نگهداری، حراست و حفاظت از این گنجینههای بیبدیل، با یگان حفاظت استان همکاری و مشارکت فعالانه داشته باشند.
سرهنگ محمدرضا امیدیراد گفت : شیء کشفشده برای انجام مطالعات تخصصی و ساماندهی به خزانه آثار تاریخی تحویل شد.