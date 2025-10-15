به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ محمدرضا امیدی‌راد گفت : در پی اطلاع‌رسانی یکی از اهالی محلی و در جریان یک تدفین عادی در روستایی از توابع شهرستان رودسر، یک شی‌ء سفالی تاریخی کشف و بلافاصله موضوع به یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان گزارش شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان گیلان افزود: با حضور کارشناسان در محل و انجام بررسی‌های اولیه، این شی سفالی به‌عنوان یک اثر فرهنگی متعلق به دوران متأخر اسلامی و دارای ارزش فرهنگی تشخیص داده شد.

وی با قدردانی از حس مسئولیت‌پذیری و همکاری ارزشمند فرد تحویل‌دهنده اثر، این اقدام را نمونه‌ای بارز از مشارکت مردمی در حفاظت از میراث ملی دانست و تأکید کرد: میراث‌فرهنگی، هویت و سرمایه ملی ماست و حفاظت از آن تنها از عهده یک سازمان برنمی‌آید از تمامی مردم فهیم و دوستدار میراث‌فرهنگی استان گیلان تقاضا داریم تا همچون گذشته، در حفظ، نگهداری، حراست و حفاظت از این گنجینه‌های بی‌بدیل، با یگان حفاظت استان همکاری و مشارکت فعالانه داشته باشند.

سرهنگ محمدرضا امیدی‌راد گفت : شی‌ء کشف‌شده برای انجام مطالعات تخصصی و ساماندهی به خزانه آثار تاریخی تحویل شد.