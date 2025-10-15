به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد و بنا براعلام روابط عمومی اداره اوقاف شهرستان بافق، در ادامه روند ارزشمند وقف در شهرستان بافق، ششمین وقف جدید در سال جاری به ثبت رسید.

در این اقدام خداپسندانه، یک شهروند نیک‌اندیش با وقف یک واحد مسکونی به مساحت ۱۷۸ متر مربع، آن را به نام حضرت ولی‌عصر (عج) و ترویج فرهنگ مهدویت و اجرای ویژه برنامه‌های مذهبی و در جهت امور خیریه اختصاص داد.

این واقف گرانقدر ضمن ابراز علاقه قلبی به فرهنگ وقف، خواستار آن شد که تا زمان حیاتش نامی از او در رسانه‌ها و مجامع عمومی برده نشود.

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بافق ضمن تقدیر از این عمل نیکو، اعلام کرد که این ملک در راستای اهداف مهدویت و امور خیریه و عام‌المنفعه مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.