به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور در این پیام گفت: خبر شهادت جانباز سرافراز اسلام و رزمنده ۸ سال دفاع مقدس، حاج محمد رضا پور مهدی که بهترین سال‌های جوانی و عمر پربرکت خویش رادرلبیک به فرمان ومقتدای امامین انقلاب حضرت امام خمینی (ره) وحضرت آیت الله خامنه‌ای با ایثار، صبرواستقامت برای تثبیت درخت نونهال انقلاب ودفاع از کیان نظام و آرمان‌های والای جمهوری اسلامی ایران سپری نمود، موجب تأثر و اندوه فراوان کردید.

وی افزود: آن سردار عالیقدر عمر خویش را صادقانه و مجاهدانه در سنگر‌های گوناگون خدمت به انقلاب و میهن اسلامی به ویژه در هشت سال دفاع مقدس برای صیانت از امنیت و آرامش کشور سپری کرد و منشوری از وفاداری و فداکاری برای آرمان‌های بلند و تاریخ‌ساز انقلاب اسلامی و عزت و سربلندی ایران و ایرانی از خود به ودیعت نهاد که برای همه دلسوزان وشیفتگان به ویژه برای پاسداران انقلاب و مدافعان پر افتخار این سرزمین همواره راهگشا و راهنما بوده است.

فرمانده سپاه حضرت ولی عصر خوزستان بیان کرد: ثمره زندگی آن مرد الهی با مجاهدت و جهاد فی سبیل الله در عرصه‌های ایثار و نثار دوران هشت سال دفاع مقدس و پس از آن خدمت صادقانه حضور در مسئولیت‌های خطیر به رغم همه دشواری‌های جسمی به یادگار مانده از دوران جنگ تحمیلی، در راستای اطاعت محض از امام راحل عظیم الشان (قدس سره الشریف) و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) برگ زرینی است که در پرونده آن سردار سرافراز سپاه اسلام می‌درخشد.

سردار شهید حاج محمدرضا پورمهدي متولد سال ۱۳۴۰ قبل از شروع جنگ تحمیلی عضو سپاه پاسداران شد و برای ثبیث انقلاب و مبارزه با ضد انقلاب در مناطق جنوب و غرب با جمعی از پاسداران شهرستان دزفول به این مناطق اعزام میشود و با شروع جنگ تحمیلی جزء اولین نیروههای بود که در سن ۱۹ سالگی خود را به منطقه کرخه میرساند.

شهید پورمهدی در طول دفاع مقدس چندین بار از جمله در عملیات فتح المبين توسط نارنجك دستي از ناحيه زانو،عملیات بيت المقدس توسط خمپاره ۶۰ از ناحیه بازوی چپ ، سينه و گونه ( زير چشم ) كتف چپ و در عملیات والفجر یک توسط ترکش توپ از ناحیه صوت مجروح و مفتخر به درجه جانبازی و جانباز ۷۰ درصد می شود.

و سرانجام حاج محمد رضا پورمهدی بعد سالها صبوری و تحمل درد و رنج بجامانده از مجروحیت های دفاع مقدس به یاران شهیدش پیوست

مراسم تشییع این شهیدوالا مقام درروز پنج شنبه مورخ ۲۴مهرماه ساعت ۸:۳۰ صبح از حرم سبز قبا به طرف گلزار شهدای بهشت علی برگزارمی گردد