به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کامپالا، اجلاس جنبش عدم تعهد روز‌های چهارشنبه و پنج‌شنبه به ریاست وزیر امور خارجه اوگاندا و با حضور وزرای خارجه و هیات‌های عالیرتبه از کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد برگزار خواهد شد.

سید عباس عراقچی، وزیر امورخارجه کشورمان، که در راس هیاتی در این اجلاس حضور دارد؟ دقایقی دیگر سخنرانی خواهد داشت. وی علاوه بر مشارکت در مباحث عمومی اجلاس و تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات بین‌المللی، در حاشیه این اجلاس با وزرای خارجه کشور‌های شرکت‌کننده دبدار و تبادل نظر خواهد کرد.