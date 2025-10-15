به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ استاندار قم در مراسم روز جهانی استاندارد با اشاره به اینکه استاندارد سازی و تولید صنعتی با کیفیت نقش مهمی در ایجاد آرامش خاطر در بین مردم دارد گفت: کوره‌های اجر پزی یکی از صنایعی است که همچنان به صورت سنتی و غیر استاندارد تولید می‌کنند و با مصرف بالای انرژی تولیدات کم کیفیت و غیر استانداری روانه بازار می‌کنند.

اکبر بهنام جو رعایت نشدن استاندارد‌ها را باعث ایجاد ناترازی‌ها عنوان کرد و افزود: به دلیل استفاده نادرست از منابع، کمبود‌ها و ناترازی‌ها ایجاد می‌شود و ناترازی امروز در حوزه انرژی هم محصول مصرف بی رویه و غیر استاندارد است.

وی ادامه داد: ناترازی انرژی در استان قم تا یک سال آینده با افتتاح نیروگاه‌های خورشیدی کاهش می‌یابد



بهنام جو افزود: در مقابل آجر‌های سنتی، آجر‌های صنعتی و نمای ساختمان است که با کیفیت تولید می‌شود و صادرات خوبی هم دارد که باید در تولید آجر به سمت تولید صنعتی و استاندارد رفت.

مدیر کل استاندارد با اشاره به ورود فناوری‌های جدید به خصوص هوش مصنوعی در بهینه سازی و تسهیل امور گفت: هوش مصنوعی کمک کننده است و باعث بهینه سازی و تسهیل در استاندارد سازی می‌شود و در کنار ارتقا کیفیت زمینه ارزان سازی و کاهش هزینه‌ها را فراهم می‌کند.

در پایان این مراسم از سه مدیر برتر کنترل کیفی شرکت‌های صنعتی قم تجلیل شد.