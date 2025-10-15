به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره ورزش و جوانان تربت جام گفت: عملیات اجرایی ورزشگاه ۵ هزار نفری تربت‌ جام پس از ۱۷ سال توقف آغاز شد و همزمان با نصب چمن مصنوعی به مساحت ۷ هزارمتر مربع، ساخت رختکن و سرویس‌ های بهداشتی دردستور کار قرار گرفت.

غلامرضا اباذری با قدردانی از همراهی و پیگیری‌ های عثمان سالاری نماینده مجلس، مظفریان استاندار خراسان رضوی و مه آبادی فرماندار تربت جام برای تامین اعتبار لازم افزود: ورزشگاه ۵ هزار نفری تربت‌ جام از مصوبات سفر رئیس جمهوری وقت در سال ۸۶ است که عملیات اجرایی ورزشگاه در سال ۹۰ شروع و با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی درسال ۹۱ متوقف شد.

وی ادامه داد: این ورزشگاه ابتدا با ظرفیت ۱۵ هزار نفری طراحی شده بود اما به دلیل محدودیت‌ های اعتباری، به ورزشگاه ۵ هزار نفری تغییر کرد و با توجه به نبود زمین چمن استاندارد در سطح شهر، تکمیل این طرح یکی از مطالبات به حق و جدی مردم و ورزشکاران در این مدت بود.

اباذری گفت: تا دهه فجر انقلاب اسلامی امسال ورزشگاه تکمیل خواهد شد و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه راه‌ اندازی ورزشگاه از مطالبات به حق ورزشکاران بود، افزود:برای تامین اعتبارات لازم بیش از سه سال با مسئولان کشوری و استانی ملاقات‌ های حضوری انجام گرفت و در همین رابطه نامه نگاری های متعددی صورت گرفت و تلاش‌ های مستمر نماینده مجلس و مدیران به ثمر نشست.