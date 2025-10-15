پخش زنده
۲۰ بسته با هدف جذب سرمایهگذاران در حوزههای پاییندستی آلومینیوم و پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی لامرد در نمایشگاه شیراز اکسپو ، رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این مراسم امروز با حضور رئیس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، جمعی از مسئولان استانی و فعالان اقتصادی در نمایشگاه شیراز اکسپو برگزار شد.
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد در این مراسم با اشاره به فعالیت مجتمع آلومینیوم جنوب با ظرفیت تولید سالانه ۳۰۰ هزار تن شمش آلومینیوم، گفت: با وجود تولید آلومینیوم مذاب و شمش باکیفیت در تراز صادراتی، هنوز صنایع پاییندست مرتبط در منطقه شکل نگرفته است؛ از همینرو تدوین بستههای متنوع و دارای توجیه اقتصادی برای جذب سرمایهگذاران در این بخش در دستور کار قرار گرفت.
سید امیر برهانی نائینی با تأکید بر لزوم سیاستگذاری هوشمند در مکانیابی صنایع صادراتمحور، افزود: دسترسی آسان به آلومینیوم مذاب بدون نیاز به ذوب مجدد و نزدیکی به بندر پارسیان از مزیتهای رقابتی این منطقه است که فرصت مناسبی برای حضور سرمایهگذاران در صنایع پاییندست آلومینیوم فراهم میکند.
وی از آمادهسازی ۱۰ فرصت سرمایهگذاری در حوزه پاییندست آلومینیوم خبر داد و گفت: این طرحها با محوریت صادرات و همراستا با نیاز بازارهای بینالمللی طراحی شدهاند و در صورت مشارکت بخش خصوصی، لامرد میتواند به دروازه صادرات محصولات آلومینیومی کشور تبدیل شود.
برهانی نائینی افزود: تسهیل صدور مجوزهای تأسیس بدوننام، بهرهمندی از معافیتهای گمرکی، ایجاد زیرساختهای راه، آب، برق و گاز، و دسترسی به نیروی انسانی متخصص از امتیازاتی است که برای سرمایهگذاران این بخش در نظر گرفته شده است.
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد همچنین تولید قطعات آلومینیومی خودرو، رینگ، پروفیل، درب و پنجره آلومینیومی، ظروف یکبارمصرف و قوطی نوشیدنی را از محورهای اصلی سرمایهگذاری در «آلومشهر» برشمرد و گفت: این بستهها به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی برای ارائه به سرمایهگذاران داخلی و خارجی آماده شده است.
نائینی در ادامه از رونمایی ۱۰ طرح جدید در حوزه پاییندست پتروشیمی خبر داد و گفت: استقرار صنعت پتروشیمی ستاره هرمز در این منطقه به عنوان نمونه موفقی شناخته میشود و موجب ترغیب سایر سرمایهگذاران برای ورود به این بخش شده است.
به گفته وی، با فراهم شدن زیرساختهایی همچون آب، برق، گاز و جادههای دسترسی و همچنین نزدیکی به منابع گاز و میعانات نفتی، بستر لازم برای شکلگیری صنایع پاییندست پتروشیمی مهیا شده است.
برهانی نائینی با اشاره به بستههای آماده سرمایهگذاری در این بخش افزود: تولید محصولات آروماتیک سنگین، پلییورتان، دوده بهداشتی و استایرن از جمله طرحهایی است که امکان صدور مجوز تأسیس بدوننام برای آنها فراهم شده است.
وی بیان کرد: براساس برنامهریزیهای انجامشده، اجرای ۲۰ طرح بزرگ صنعتی در حوزههای آلومینیوم و پتروشیمی میتواند زمینه اشتغال مستقیم حدود ۱۳ هزار نفر را در منطقه فراهم کند.
برهانی نائینی گفت: در طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی لامرد، حدود ۵۰۰ هکتار از اراضی برای تولید پنج میلیون تن محصولات پاییندست و میاندست پتروشیمی و ۱۳۱ هکتار برای تولید ۶۰۰ هزار تن محصولات آلومینیومی اختصاص یافته است.