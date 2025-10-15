پخش زنده
همزمان با هفته استاندارد، آیین نواختن زنگ استاندارد با حضور مسئولان و دانشآموزان در یکی از مدارس شهر اهواز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم، معاون ارزیابی انطباق ادارهکل استاندارد خوزستان ضمن گرامیداشت هفته استاندارد، هدف از اجرای این برنامه را ترویج فرهنگ کیفیت، ایمنی و مسئولیتپذیری اجتماعی از دوران دانشآموزی عنوان کرد و افزود:استاندارد نهتنها یک الزام قانونی، بلکه یک فرهنگ عمومی برای ارتقای سطح سلامت، امنیت و رفاه جامعه است که باید از سنین پایه آموزش داده شود.
وی با اشاره به اهمیت آشنایی نسل آیندهساز کشور با مفاهیم استاندارد گفت: ادارهکل استاندارد خوزستان در قالب برنامههای آموزشی و فرهنگی مختلف از جمله طرح سفیران استاندارد در مدارس، تلاش دارد تا با زبان کودک و نوجوان، مفاهیم ایمنی و کیفیت را در ذهن آنان نهادینه کند.
گفتنی است در پایان این آیین، با اهدای بستههای فرهنگی از مدیران و دانشآموزان شرکتکننده قدردانی شد.