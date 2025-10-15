به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛فرماندار شهرستان محمودآباد در حاشیه جلسه کارگروه گندم، آرد و نان این شهرستان ضمن انتقاد شدید از کیفیت نازل آرد نانوایی‌ها و همچنین سرعت پایین توزیع آرد توسط پیمانکار انتخابیِ اداره کل غله، بر حق مردم در بهره‌مندی از نان باکیفیت و سالم تاکید کرد.

قاسمی با تقدیر از ورود قاطعانه و به موقع استاندار مارندران و تأمین ۳۰ هزار تُن گندم مورد نیاز استان در مرحله اول، بر ضرورت انتخاب پیمانکار جدید بعنوان شرکت مسئول حمل و نقل آرد در شهرستان تأکید کرد.

همچنین سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان نیز با اشاره به ضرورت ارتقاء رضایتمندی مردم از کیفیت نان در استان، از انتخاب پیمانکار جدید بمنظور افزایش سرعت توزیع آرد در شهرستان محمودآباد خبر و به مردم این شهرستان اطمینان داد تا بزودی شاهد افزایش قابل توجه کیفیت آرد نانوایی‌ها خواهند بود.