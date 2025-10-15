به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، امیر عزیزی پور گفت: تیم های ملی رده های سنی اسکواش با جذب مربی پاکستانی و برگزاری اردوهای برای حضور قوی در این مسابقات اعلام آمادگی کردند تا در این مسابقات که در کیش برگزار می شود با آمادگی حاضر شوند.

رئیس فدراسیون اسکواش همچنین برنامه ریزی این فدراسیون را برای استعداد یابی این رشته ورزشی با به کارگیری ۵ مربی خانم و ۵مربی آقا و جذب و آموزش بازیکنان مستعد اعلام کرد .

وی زیرساخت های ورزش اسکواش در استان سمنان را مناسب ارزیابی کرد و ابراز امیدواری کرد که در آینده شاهد برگزاری اردوهای تیم های ملی اسکواش در سمنان هستیم.