کهگیلویه و بویراحمد؛
توسعه صنعت شیلات استان نیازمند ۱۲ هزار میلیارد ریال اعتبار
تکمیل طرحهای نیمه تمام حوزه شیلات و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیازمند ۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی است.
وی بیان کرد: سرمایهگذاران این طرحها به طور میانگین هر کدام ۳۰ تا ۶۰ ریال برای احداث واحد تولیدی نیمهتمام خود هزینه کردهاند و در انتظار حمایت دولت برای پرداخت وام به منظور ادامه روند ساخت هستند.
مدیر شیلات جهادکشاورزی استان با اشاره به اینکه طرحهای نیمهتمام آبزی پروری استان ۲۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت دارند تاکید کرد: در صورت افتتاح این طرحها ضمن تولید ۲ هزار تن ماهی ۲۸۰ فرصت شغلی جدید ایجاد میشود.
وی عنوان داشت: همچنین تامین سرمایه در گردش برای واحدهای متقاضی آبزی پروری در استان نیازمند ۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی است.
یزدانپناه عنوان کرد: این واحدهای تولیدی برای تامین غذا و جوجه ماهی نیازمند تسهیلات بانکی هستند.