وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، امروز در سفری دو روزه به استان کردستان سفر میکند تا از طرحهای شاخص حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بازدید کرده و روند اجرای طرحهای نیمهتمام را بصورت میدانی ارزیابی کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سفر سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به استان کردستان با هدف بررسی ظرفیتهای توسعهای در سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، شتاببخشی به اجرای طرح های اولویتدار و تقویت زیرساختهای گردشگری و صنایعدستی در غرب کشور انجام میشود.
در نخستین بخش از برنامههای این سفر وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با حضور در شهر سنندج و ادای احترام به مقام شامخ شهدای این شهر، از طرح گردشگری قشلاق–گریزه بازدید خواهد کرد.
وزیر میراثفرهنگی سپس در نشست شورای اداری استان کردستان حضور مییابد و در این نشست ضمن ارائه دیدگاههای کلان وزارتخانه در حوزههای سهگانه، با فعالان و کارآفرینان صنایعدستی و گردشگری استان به گفتوگو و تبادل نظر میپردازد.
در ادامه این برنامه، بازدید از طرحها و جاذبههای گردشگری، فرهنگی و تاریخی شهرستان مریوان در دستور کار قرار دارد. وزیر میراثفرهنگی در این بازدیدها، از نزدیک در جریان پیشرفت فیزیکی طرح ها ، موانع اجرایی و نیازهای زیرساختی شهرستان قرار خواهد گرفت.
همزمان با این سفر، جمعی از مدیران کل ستادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز به شهرستانهای مختلف استان اعزام میشوند تا با انجام بازدیدهای میدانی هدفمند، ضمن احصای ظرفیتها و چالشهای موجود، پیشنهادهای اجرایی خود را برای تسریع در روند توسعه پایدار گردشگری و صنایعدستی استان کردستان ارائه کنند.
این سفر استانی، در چارچوب راهبرد ملی توزیع متوازن فرصتهای گردشگری و حمایت از زیستبوم صنایعدستی مناطق مختلف کشور ارزیابی میشود و میتواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه کردستان در نقشه گردشگری کشور ایفا کند.