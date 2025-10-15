به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در راستای توسعه خدمات ارتباطی، عملیات توسعه فیبر نوری در روستای غفار بهی از توابع شهرستان ارومیه توسط همکاران فنی مرکز مخابراتی وحدت ارومیه همچنان ادامه دارد.

‌

کیوان رزق ده رئیس مرکز مخابراتی وحدت ارومیه در این رابطه اظهار داشت: این پروژه با هدف واگذاری سرویس‌های باند پهن در بستر فیبر نوری و ارائه خدمات اینترنتی باکیفیت به مردم این روستا اجرا شده و در حال انجام است.

‌

وی خاطرنشان کرد: تمام تلاش این مجموعه، ارائه خدمات مخابراتی باکیفیت و مطمئن به مشتریان و توسعه زیرساخت‌های فیبر نوری در تمامی مناطق تحت پوشش این مرکز است

‌

گفتنی است با بهره‌برداری از این پروژه، اهالی روستای غفار بهی تاکنون موفق شده‌اند از خدمات مدرن ارتباطی از جمله اینترنت پرسرعت FTTH بهره‌مند شوند که نقش بسزایی در رفع نیاز‌های ارتباطی آنان خواهد داشت.