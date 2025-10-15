عضو شورای اسلامی شهر یزد، با تأکید بر اهمیت آگاهی شهروندان در نقل‌وانتقال املاک گفت: پیش از خرید، تعویض یا تفکیک زمین، حتماً از وضعیت قانونی و اجرایی آن اطلاع حاصل کنید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فخرالسادات خامسی با اشاره به مشکلات ناشی از ناآگاهی برخی خریداران افزود: «گاهی ملک در مسیر طرح‌های شهری یا دارای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ است و خریدار پس از معامله با محدودیت‌ها و هزینه‌های سنگین روبه‌رو می‌شود.»

خامسی تصریح کرد: «برخی زمین‌ها با اسناد صادره از طریق قوانین تسهیل تنظیم اسناد رسمی یا ماده ۱۴۷ خریداری می‌شوند، اما ممکن است خارج از محدوده، در بافت باغی یا دارای تفکیک غیرمجاز باشند و خریدار پس از خرید با هزینه‌های سنگین تحمیلی مواجه شود؛ بنابراین ضروری است پیش از هر اقدامی وضعیت ملک از شهرداری منطقه، سامانه «شهروندسپار» یا دفاتر کارگزاری استعلام شود.»

عضو شورای اسلامی شهر یزد در پایان تأکید کرد: «استعلام از شهرداری و سازمان ثبت، از بروز مشکلاتی مانند بی‌اعتباری سند، بدهی‌های مالی، تخلفات ساختمانی و مسئولیت‌های حقوقی جلوگیری می‌کند و موجب اطمینان خاطر و امنیت سرمایه‌گذاری شهروندان می‌شود.»