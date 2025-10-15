جوز غند سوغاتی منحصر به فرد و اصیل نراق شیرینی "جوزغند" از سوغاتی‌های اصیل و قدیم ایرانی است که در نراق استان مرکزی دومین شهر تاریخی ایران تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جوز غند سوغاتی منحصر به فرد و اصیل نراق دومین شهر تاریخی ایران شیرینی جوز غند با استفاده از میوه‌ هلو و ترکیبی از خشکبار آسیاب شده تولید می شود واز گران ترین شیرینی های کشور به شمار می رود.

شیرینی "جوزغند" از سوغاتی‌های اصیل و قدیم ایرانی است که در دومین شهر تاریخی ایران یعنی نراق استان مرکزی تولید می‌شود و در زمان‌های گذشته مسافرانی هم که عازم سفر‌های زیارتی بودند آن را به عنوان توشه راه و یک وعده غذایی کامل استفاده می‌کردند.

این سوغات ملی که به ثبت میراث فرهنگی هم رسیده گران‌ترین شیرینی ایران هست و هر یک کیلو از شیرینی جوزغند در بازار به طور میانگین ۱۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

"جوزغند" که در انواع گلابی، انجیر، آلو و هلوی محلی با همراهی و همکاری زنان خانه دار نراقی تهیه و روانه بازار مصرف می‌شود در دی‌ماه سال ۹۴ در میراث فرهنگی ناملموس (معنوی) ایران به شماره ثبت ۱۱۳۰ به تائید رسید. جشنواره جوزغند و نمایشگاه سوغات محلی نراق شامل 15 غرفه است که هدف آن ایجاد اشتغال، ایجاد زیرساخت‌های گردشگری و بازاریابی محصولات تولیدی است. این نمایشگاه تا۲۵مهرماه جاری درمحل موزه مردم شناسی نراق آماده بازدید علاقه مندان است.