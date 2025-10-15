به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در این محفل نورانی نوگلان قرآن کریم با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، اجرای سرود‌های قرآنی و شعرخوانی، آشنایی خود را با مفاهیم نورانی قرآن جشن گرفتند.

مدیر این واحد آموزشی با بیان اینکه در این جشن حدود ۶۰ دانش آموز مقطع پیش دبستانی و دبستانی شرکت کرده‌اند گفت: هدف از برگزاری این جشن، تقویت ارتباط عاطفی و معرفتی دانش‌آموزان با قرآن کریم و ترویج فرهنگ قرآنی از سنین پایین است.

احمدی افزود: آشنایی کودکان با مفاهیم دینی و قرآنی، زمینه‌ساز پرورش نسلی مؤمن، مسئول و اخلاق‌مدار در آینده است.

وی اضافه کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی، علاوه بر ایجاد نشاط و انگیزه در میان دانش‌آموزان، باعث تقویت همکاری میان خانواده‌ها و مدرسه در زمینه آموزش‌های دینی می‌شود.