برگزاری جشن انس با قرآن در یکی از مدارس ابتدایی یاسوج
جشن انس با قرآن با حضور دانشآموزان مقاطع پیشدبستانی و دبستان در مدرسه سمیه یاسوج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این محفل نورانی نوگلان قرآن کریم با تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، اجرای سرودهای قرآنی و شعرخوانی، آشنایی خود را با مفاهیم نورانی قرآن جشن گرفتند. مدیر این واحد آموزشی با بیان اینکه در این جشن حدود ۶۰ دانش آموز مقطع پیش دبستانی و دبستانی شرکت کردهاند گفت: هدف از برگزاری این جشن، تقویت ارتباط عاطفی و معرفتی دانشآموزان با قرآن کریم و ترویج فرهنگ قرآنی از سنین پایین است. احمدی افزود: آشنایی کودکان با مفاهیم دینی و قرآنی، زمینهساز پرورش نسلی مؤمن، مسئول و اخلاقمدار در آینده است. وی اضافه کرد: برگزاری چنین برنامههایی، علاوه بر ایجاد نشاط و انگیزه در میان دانشآموزان، باعث تقویت همکاری میان خانوادهها و مدرسه در زمینه آموزشهای دینی میشود.