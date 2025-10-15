پخش زنده
ارزش تجهیز و تأمین منابع مالی از مسیر بازار سرمایه در ۶ ماه نخست امسال با ۵۲ درصد رشد نسبت به مدت مشابه پارسال به مرز ۶۳۰ همت رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گزارش مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار این تامین مالی از محل عرضه اولیه و تأسیس شرکتهای سهامی، افزایش سرمایه، انتشار انواع اوراق بدهی و تأمین مالی جمعی بوده است.
در نیمه اول امسال ۳۰۱ همت اوراق بدهی توسط دولت منتشر و ۱۳۲ همت اوراق دولتی سررسید شد. همچنین ۴۳ همت اوراق بدهی توسط بخش غیردولتی منتشر و ۱۳ همت اوراق غیردولتی سررسید شد. در پایان شهریور ۱۴۰۴ مانده اوراق بدهی دولتی و غیردولتی به ترتیب ۱.۱۰۱ و ۲۴۹ همت شده است و مانده اوراق بدهی شهرداریها به ۲۵ همت رسید.
به این ترتیب سهم اوراق دولتی از مانده اوراق در بازار بدهی ۸۰.۱ درصد، سهم بخش غیردولتی ۱۸.۱ درصد و سهم شهرداریها ۱.۸درصد است. در شهریور سال گذشته مانده اوراق دولتی ۷۵۰، غیردولتی ۱۹۷ و شهرداریها ۲۰ همت بوده است.