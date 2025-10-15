پخش زنده
استاندار اردبیل در راستای رفع موانع تولید از ۴ واحد صنعتی در شهرک صنعتی شماره ۲ بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل استاندار اردبیل از اختصاص هشت هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای توسعه واحدهای صنعتی، معدنی و صنوف تولیدی استان خبر داد.
مسعود امامییگانه در بازدید از تعدادی از واحدهای صنعتی و تولیدی اردبیل گفت: این میزان اعتبار در جریان سفر رییس جمهور به استان اردبیل اختصاص یافته بود.
استاندار اردبیل در جریان این بازدید که در قالب برنامه «سهشنبههای اقتصادی» انجام شد، اظهار کرد: تخصیص این میزان تسهیلات میتواند نویدبخش رونق اقتصادی و افزایش بهرهوری در بخش تولید باشد.
وی همچنین در بازدید از کارخانه تولید ماشینآلات سنگین، افزود: تولیدات این کارخانه شامل لودر و بیل مکانیکی است که با هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث شده است و با تأمین تسهیلات لازم، قابلیت اشتغالزایی برای بیش از ۳۰۰ نفر را خواهد داشت.
استاندار اردبیل در جریان بازدید از کارخانه تولید بستنی خشک نیز بیان کرد: این واحد تولیدی با ابتکار جمعی از جوانان توانمند و با سرمایهگذاری یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال راهاندازی شده و محصولات آن علاوه بر بازار داخلی، به کشورهای جمهوری آذربایجان، ترکیه و حاشیه خلیج فارس صادر میشود.
امامی یگانه از مجموعه تولید قطعات سنگی نیز بازدید کرد و گفت: این واحد صنعتی با هدف تأمین سنگ نمای ساختمانهای استان و شمالغرب کشور فعالیت میکند و فاز دوم آن نیز در دست اجراست.
وی همچنین با حضور در واحد تولید قطعات فلزی و پروفیل، بر تسریع اجرای طرح توسعه این مجموعه و حمایت از کارآفرینان تأکید کرد.
استاندار اردبیل مجموع سرمایهگذاری در این چهار واحد صنعتی را بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال اعلام و بیان کرد: با بهرهبرداری از این طرحها برای ۴۲۰ نفر اشتغال مستقیم فراهم شده است.