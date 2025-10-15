به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: برداشت ذرت علوفه‌ای در شهرستان کازرون از مهرماه آغاز شده و تا اوایل آذر ماه ادامه دارد.

فرهمند آقایی افزود: سطح زیر کشت ذرت در شهرستان کازرون دو هزار و ۵۰۰ هکتار است که عمده این محصول به کشت ذرت علوفه‌ای اختصاص یافته است.

او بیان کرد: تاکنون از ۸۰۰ هکتار از مزارع در شهرستان کازرون ذرت علوفه‌ای با متوسط عملکرد ۵۵ تن در هکتار و ۴۴ هزار تن علوفه مرغوب به‌صورت مکانیزه برداشت شده است.

آقایی اضافه کرد: سطح زیر کشت ذرت بر اساس اصلاح الگوی کشت نسبت به سال گذشته ۱۶درصد کاهش یافته است.

او ادامه داد:ارقام مهم ذرت کشت شده در کازرون شامل ۷۰۴، ۷۰۳، ۶۷۸، سیمون، بیوتک ۶۴۷۰، دراخما، والبوم، گلادیوس و امریکن ژنتیکس است.

آقایی به تشریح عملیات اجرای سه طرح تحقیقاتی ذرت در این شهرستان پرداخت و گفت: در سال زراعی جاری سه طرح آرایش کشت ۱۴۰سانتی متری ذرت، کشت مستقیم و انتخاب ارقام مشارکتی در بخش مرکزی و جره و بالاده انجام شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون افزود:ذرت علوفه‌ای تولید شده علاوه بر تامین ۳ هزار واحد گاوداری صنعتی، نیمه صنعتی و سنتی به سایر استان‌ها و شهرستان‌ها ارسال می‌شود.