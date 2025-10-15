سخنگوی حکومت افغانستان از کشته و زخمی شدن صد و دوازده غیرنظامی افغان در حملات بامداد امروز نیرو‌های پاکستانی به شهرستان «اسپین بولدک» قندهار خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، «ذبیح الله مجاهد» سخنگوی حکومت افغانستان امروز در خبری اعلام کرد: متأسفانه اوایل صبح امروز، نیرو‌های پاکستانی بار دیگر با سلاح‌های سبک و سنگین، شهرستان «اسپین بولدک» را هدف حمله قرار دادند که بر اثر آن دوازده غیرنظامی جان باختند و بیش از صد نفر دیگر زخمی شدند.

وی افزود: پس از این حملات، نیرو‌های مرزی افغانستان مجبور به عملیات تلافی جویانه شدند.

رسانه‌های محلی افغانستان امروز اعلام کردند: درگیری‌های شدید از بامداد امروز میان مرزبانان افغان و پاکستانی در شهرستان مرزی «اسپین بولدک» قندهار آغاز شده است و این درگیری‌ها همچنان ادامه دارد.

«نذیر شکیب» سخنگوی سپاه «دویست و پنج البدر» نیز گفته است این درگیری از ساعت سه بامداد امروز میان نیرو‌های افغان و نظامیان پاکستانی در اسپین بولدک آغاز شد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که نیرو‌های افغان از شش نقطه به نظامیان پاکستانی حمله کردند. گفته می‌شود مرزبانان افغان پس از حملات خود به نظامیان پاکستانی، پیش روی کرده‌اند.

گزارش‌های تایید نشده حاکی از آن است که در این درگیری به نظامیان پاکستانی تلفات سنگین وارد شده و اجساد شماری از آنها در محل درگیری برجای مانده است.

همچنین ساکنان محل درگیری نیز در حال تخلیه مناطق مسکونی خود هستند و به مناطق امن‌تر می‌روند. کامیون‌های تجاری درمنطقه مرزی اسپین بولدک نیز در حال خروج از این منطقه است.

روز گذشته نیز درگیری‌های پراکنده میان مرزبانان افغان و پاکستانی در مناطق مرزی «زازی میدان» استان خوست، شهرستان «شورابک» استان قندهار و «اچین» از توابع استان ننگرهار به وقوع پیوسته بود.