معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: همه خدمات تشخیص، کنترل و درمان بیماری سل در استان به صورت رایگان ارائه می‌شود.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در خصوص بیماری سل گفت: سل یک بیماری عفونی واگیر یا قابل انتقال از فردی به فرد دیگر است که معمولاً ریه‌ها را مبتلا می‌کند، اما ممکن است سایر اعضای بدن را نیز درگیر نماید.

دکتر مریم کوشکی با اشاره به اینکه مهمترین علامت بیماری سل سرفه بیش از۲ هفته است عنوان کرد: سایر علائم سل شامل تب، تعریق شبانه، کاهش وزن و بعضی مواقع خستگی، درد قفسه سینه و خلط خونی می‌باشد که از طریق آزمایش ساده نمونه خلط به راحتی قابل تشخیص است.

وی گفت: تشخیص به موقع و درمان فرد مبتلا، استفاده از ماسک توسط بیمار در ابتدای درمان، پوشاندن دهان و بینی هنگام عطسه و سرفه با دستمال، جلوگیری از انداختن خلط و آب دهان در محیط و خیابان، تهویه مناسب و نورگیری مطلوب در محیط زندگی، تغذیه مناسب و سالم و واکسیناسیون برای افراد مبتلا به سل ضروری است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان تاکید کرد: درمان سل حداقل ۶ ماه طول می‌کشد، اما ۲ هفته پس از شروع درمان، دیگر قابل انتقال نیست و به سایر افراد منتقل نمی‌شود.

کوشکی عنوان کرد: افراد می‌توانند در صورت داشتن علائم، در شهر‌ها به پایگاه‌های سلامت و یا مراکز جامع سلامت و در روستا به خانه‌های بهداشت یا مراکز روستایی مراجعه نمایند.

وی افزود: خدمات تشخیصی شامل معاینه پزشک و آزمایش خلط، و اقدامات درمانی شامل تجویز دارو برای بیماری سل در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی تابع دانشگاه علوم پزشکی به طور رایگان ارائه می‌شود.