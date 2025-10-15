نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: برای گسترش فرهنگ ایثار و شهادت نیازمند ابتکار و خلاقیت هستیم و امروز اقدامات فرهنگی بدون خلاقیت و نوآوری نتیجه نخواهد داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ حجت الاسلام والمسلمین موسوی مقدم در دومین همایش سراسری مسئولان دفاتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران که در قم برگزار شد، اظهار کرد: در این نشست مجموعه نکات، ایده‌ها و تجربیات مطرح خواهد شد که امیدواریم به نتیجه‌گیری مطلوبی نیز برسد.

نماینده ولی فقیه در بنیاد با اشاره به اینکه امروز در شرایط حساسی قرار داریم، مطرح کرد: حساسیت‌های داخلی و وضعیت بسیار تاریخی منطقه‌ای و جهانی ایجاب می‌کند که وظایف خود در بنیاد شهید و امور ایثارگران را به درستی انجام دهیم تا خلاء ایجاد نشود. وی با اشاره به اینکه این نشست از اهمیت بسیاری برخوردار است، خاطرنشان کرد: در برخی از استان‌ها مشکلاتی وجود دارد که اگر به دنبال رفع آن نباشیم در آینده به بحران تبدیل خواهند شد، حفظ و مراقبت از فرزندان شهدا یکی از موضوعاتی است که مقام معظم رهبری تاکید بسیاری بر این موضوع داشتند.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی مقدم با اشاره به اینکه موضوعات فرهنگی از دیگر مباحثی است که مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار دارد، گفت: باید حفظ حرمت خانواده‌های شهدا در هر مکانی رعایت شود، اگر تدبیر مناسبی در این حوزه‌ها انجام نگیرد، در آینده دچار مشکلاتی خواهیم شد.

وی با اشاره به اینکه اگر به درستی روایت نکنیم، برای ما روایت خواهند کرد و تاریخ می‌نویسند، اظهار کرد: اگر فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه گسترش پیدا نکند، در آینده ماهیت جنگ و ارزش‌هایی که شهدای ما برای آن جنگیدند را نیز تغییر خواهند داد.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی مقدم با بیان اینکه برای گسترش فرهنگ ایثار و شهادت نیازمند ابتکار و خلاقیت هستیم، افزود: امروز اقدامات فرهنگی بدون خلاقیت و نوآوری و بدون درنظر گرفتن ویژگی‌های نسل زد و آلفا نتیجه نخواهد داد. نماینده ولی فقیه در بنیاد با بیان اینکه نخستین گام ایده‌پردازی فاصله‌گرفتن از وضعیت فعلی است، خاطرنشان کرد: در گام بعدی نیز باید اقدامات فعلی را مورد نقد قرار دهیم تا بتوانیم به راهکار مناسب دست پیدا کنیم.