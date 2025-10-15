فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی از کشف کالای قاچاق به ارزش ۱۶ میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال در نوار مرزی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سردار "محمد احمدی" فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی در تشریح این خبر، اظهار داشت: مرزداران این فرماندهی با اشراف اطلاعاتی و تشدید اقدامات کنترلی در مرز، طی چند عملیات دقیق توانستند مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق را کشف و ضبط کنند.

وی افزود: طی این عملیات‌ها مرزبانان توانستند ۲ کیلوگرم نقره، ۱۰۳ هزار و ۴۲۰ حبه قرص دارویی، ۲۷۰ هزار نخ سیگار، ۵ هزار لیتر سوخت از نوع گازوئیل، ۲۰ لیتر سموم کشاورزی، ۲ هزار و ۵۵۰ عدد قرص جوشان، ۵۶۴ بطری شربت ویتامین و چند قلم کالای قاچاق دیگر را کشف کردند.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی با اشاره به ارزش ۱۶ میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریالی این کشفیات، خاطرنشان کرد: در این عملیات‌ها ۲ نفر متهم دستگیر شدند که با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

سردار"احمدی" با اشاره به پیامد‌های زیان بار قاچاق خاطر نشان کرد: دلاور مردان مرزبانی شبانه روز جهت حفظ مرز‌های کشور عزیزمان در تلاش بوده و با هرگونه تجاوز به خاک میهن برابر قانون برخورد خواهند کرد.