به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مهدی باصولی، در مراسم افتتاحیه پنجاه‌ودومین گردهمایی سراسری معاونان آموزشی واحد‌های سازمانی جهاددانشگاهی در دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: جهاددانشگاهی در چهار حوزه آموزش عالی، آموزش‌های کوتاه‌مدت، پژوهش و فناوری و تجاری‌سازی دستاورد‌ها فعالیت می‌کند.

به گفته وی، هم‌اکنون دو دانشگاه و پنج مؤسسه آموزش عالی وابسته به جهاددانشگاهی در سراسر کشور فعالند و حدود ۲۵ هزار دانشجو در آنها تحصیل می‌کنند. همچنین ۱۶۰ مرکز آموزشی در سراسر کشور دوره‌های کوتاه‌مدت جهاددانشگاهی را برگزار می‌کنند.

باصولی با اشاره به سابقه بیش از ۳۲ ساله فعالیت‌های آموزشی جهاددانشگاهی، گفت: زنجیره آموزش در این نهاد از نیازسنجی و طراحی دوره‌ها آغاز می‌شود و تا اجرا، ارزیابی و حتی برگزاری آزمون‌های استخدامی ادامه دارد. این ساختار، پاسخگوی نیاز واقعی جامعه و بازار کار است.

وی راه‌اندازی مرکز آزمون جهاددانشگاهی را یکی از دستاورد‌های شاخص این نهاد دانست و افزود: این مرکز از سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده و امروز بخش عمده آزمون‌های استخدامی کشور را برگزار می‌کند. در آخرین آزمون استخدامی آموزش و پرورش، بیش از ۵۶۹ هزار داوطلب در ۸۴ مرکز آزمون سراسر کشور شرکت کردند که این امر بیانگر توان اجرایی بالای جهاددانشگاهی است.

به گفته باصولی، ایجاد کانون‌های ارزیابی و توسعه شایستگی‌ها از دیگر ظرفیت‌های مهم جهاددانشگاهی است که در ارتقای کیفیت جذب نیروی انسانی نقش بسزایی دارد.

معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی همچنین از آغاز همکاری جدید این نهاد با شرکت مخابرات ایران خبر داد و گفت: تفاهم‌نامه‌ای در حوزه آموزش‌های مهارتی و فناورانه میان دو مجموعه به امضا رسیده که اجرای آن از هفته آینده آغاز خواهد شد.