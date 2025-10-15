صادرات ۹۰ میلیارد تومانی واکسن در نیمه نخست امسال
رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی از صادرات بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان واکسن در نیمه نخست سال خبر داد و گفت: محصولات مؤسسه رازی در بازار کشورهای خارجی ثبت و عرضه شده و مذاکرات برای توسعه صادرات به سایر کشورهای غرب آسیا در حال انجام است.
وی با اشاره به درخواست کشورها برای دریافت محصولات مؤسسه رازی، افزود: تقاضا برای تأمین مالی و تحویل این محصولات از سوی طرفهای خارجی در حال پیگیری است و روند همکاری به خوبی پیش میرود.
رئیس مؤسسه رازی با اشاره به برنامه توسعه بازارهای صادراتی گفت: در حال حاضر مذاکرات برای صادرات انواع واکسنها و فرآوردههای بیولوژیک به کشورهای مختلف در حال انجام است.
وی ادامه داد: همچنین در زمینه واکسنهای دام و طیور نیز صادرات واکسن انجام شده و هماهنگیها برای صادرات سایر واکسنها نیز در حال انجام است.
اسحاقی با تأکید بر نقش مؤسسه رازی در توسعه صادرات محصولات دانشبنیان کشور اظهار کرد: هدف ما افزایش سهم مؤسسه رازی در بازارهای منطقهای و بینالمللی است و با توجه به ظرفیت علمی و فنی مجموعه، امیدواریم در سال جاری و آینده شاهد رشد چشمگیر صادرات محصولات پزشکی و دامپزشکی باشیم.