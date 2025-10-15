به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جانشین کل سپاه که برای شرکت در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه نینوا به گلستان سفر کرده است در این دیدار، با تأکید بر الگوی شهید سلطانی در وحدت و مقاومت، بر ادامه راه شهدا در برابر تهدیدهای دشمنان تأکید کرد.

شهید سلطانی در عملیات کربلای ۴ در دی‌ماه ۱۳۶۵ به عنوان فرمانده گردان، در جزیره ام‌البابی (شرق بصره، عراق)، در حالی که در حال تأمین امنیت یارانش در کنار آب بود، به ضرب گلوله‌های دشمن به شهادت رسید.

پس از دهه‌ها جست‌وجوی خستگی‌ناپذیر توسط کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، پیکر شهید سلطانی مرداد امسال در ضلع شرقی جزیره ام‌البابی کشف شد و شناسایی پیکر این شهید از طریق پلاک هویتی انجام گرفت.

قرار است پیکر این شهید که روز گذشته با استقبال هزاران نفر از مردم گلستان وارد گرگان شده بود، فردا (پنجشنبه) در امامزاده عبدالله این شهر به خاک سپرده شود.