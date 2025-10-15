پخش زنده
امروز: -
نخستین مدرسه نهضت عدالت آموزشی در شهرستان دشت آزادگان به بهره برداری رسید .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان دشت آزادگان گفت: با هدف توسعه فضاهای آموزشی مدرسه ۶ کلاسه امام حسین روستای حمودی این شهرستان با اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.
فواد طایی با اشاره به اینکه این واحد آموزشی نخستین مدرسه نهضت عدالت آموزشی در این شهرستان است، ادامه داد: آموزشگاه امام حسین در مساحتی بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع و زیر بنای ۹۰۰ متر مربع ساخته شده است.