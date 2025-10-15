پخش زنده
امروز: -
مدیر کل بنادر خوزستان گفت: سند ملی مدیریت سواحل استان با هدف مدیریت متمرکز و توسعه پایدار سواحل در حال نهایی شدن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابوطالب گرایلو با اشاره به طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) در شهرستانهای ساحلی استان اظهار داشت: این سند راهبردی با هدف مدیریت متمرکز و توسعه پایدار سواحل در حال نهاییشدن است.
وی اجرای طرح تدقیق مطالعات یکپارچه مناطق ساحلی استان را زمینهساز تحولی پایدار در مدیریت هوشمند نوار ساحلی استان عنوان کرد و افزود: در چارچوب این طرح در روزهای اخیر نشستهای تخصصی متعددی با حضور مدیران محلی، نمایندگان دستگاههای اجرایی و مشاور طرح در شهرستانهای هندیجان، آبادان، خرمشهر، منطقه آزاد اروند و شادگان برگزار شده است.
گرایلو با تأکید بر اهمیت اجرای این طرح در سطوح محلی و ملی، تصریح کرد: هدف طرح ICZM بهعنوان یک سند راهبردی، یکپارچهسازی مدیریت نواحی ساحلی، ارتقای بهرهوری اقتصادی، حفظ منابع طبیعی و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای متولی محسوب میشود و مراحل نهایی بررسی و همافزایی اطلاعات آن در جریان است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با اشاره به حضور میدانی و پیگیری مستمر مدیریت و کارشناسان حوزه سواحل این ادارهکل در فرمانداریهای شهرستانهای ساحلی، بیان داشت: این بازدیدها و نشستها بیانگر عزم ادارهکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در تسریع روند نهاییسازی این سند ملی و انطباق آن با نیازهای واقعی مناطق است.
گرایلو ادامه داد: در این نشستها، مشاور طرح گزارشی از وضعیت موجود، اهداف و راهبردهای اصلی ارائه و نقاط قوت، فرصتها و نیازهای مدیریتی هر شهرستان را تشریح کرد که از مهمترین محورهای مطرحشده میتوان به ضرورت همراستاسازی طرحهای منطقهای، تبادل دادهها، شناسایی اولویتهای توسعهای و زیستمحیطی و دریافت نقطهنظرهای ذینفعان محلی اشاره کرد.
وی افزود: در شهرستان هندیجان، سواحل بحرکان و بنادر صیادی و تجاری بهعنوان نقاط کلیدی مدنظر قرار گرفتند در شادگان، تلفیق ملاحظات زیستمحیطی تالاب بینالمللی شادگان با برنامههای توسعه اقتصادی در دستور کار است و در آبادان و خرمشهر نیز ظرفیتهای موجود در حوزه گردشگری دریایی و تجارت با محوریت منطقه آزاد اروند، بستر مناسبی برای اجرای دقیق و هدفمند این طرح فراهم کردهاند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان تصریح کرد: با مشارکت مستمر دستگاههای اجرایی، هماهنگی فنی و تخصصی و حضور فعال مهندسان مشاور در مناطق، پیشبینی میشود که نسخه نهایی این سند، نقطه آغاز تحولی پایدار در مدیریت هوشمند و توسعه پایدار سواحل استان خوزستان باشد.
براساس این گزارش خوزستان از ۳۰۰ کیلومتر نوار ساحلی برخوردار است.