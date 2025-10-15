به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل ورزش و جوانان استان گفت: لیگ برتر فوتبال ساحلی جوانان کشور به مدت سه روز به میزبانی استان یزد برگزار می‌شود.

حسین زمانی افزود: تیم فوتبال شهرداری چلیچه به عنوان نماینده استان چهارمحال و بختیاری در گروه سوم این رقابت‌ها قرار دارد.

به گفته ی: نماینده استان در این رقابت‌ها در گروه سوم با تیم‌های شاهین خشکبیجار، چادرملو اردکان همگروه است.