به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مرتضی صفری در برنامه اینوا شبکه استانی صداوسیمای مرکز آذربایجان غربی با عنوان دستاورد‌های اینوا در حوزه گردشگری اظهار کرد: گردشگری یکی از سهل‌الوصول‌ترین و راحت‌ترین راه‌ها برای توسعه اقتصادی بوده و تحقق آن نیازمند تقویت زیرساخت‌های گردشگری با جذب سرمایه‌گذاری داخل و خارجی است.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: در این راستا با ابتکار استاندار آذربایجان غربی همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری با عنوان اینوا در استان برگزار شد و در نتیجه آن ۱۰۴ فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری معرفی شد که برکات زیادی برای استان داشت.



او با اشاره به دستاورد‌های اینوا از جمله کلنگ‌زنی یک هتل ۵ ستاره در مهاباد و مجتمع اقامتی- تجاری ود میاندوآب و ... ادامه داد: هم‌اکنون در حال انجام مقدمات احداث یک هتل ۵ ستاره در ارومیه با سرمایه‌گذاری بیش از یک‌هزار میلیارد تومانی بوده و همچنین یک پروژه ۱۰۰ میلیارد تومانی در بوکان، یک پروژه اقامتی- تفریحی در روستای سوغانلوی پیرانشهر با حجم سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی آماده کلنگ‌زنی هستند.



صفری با بیان اینکه در حال حاضر حال گردشگری در استان خوب است، تصریح کرد: در همایش اینوا ۲۰ تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری با ۲.۵ همت اعتبار امضا شد که در حال طی کردن سازوکار قانونی این تفاهم‌نامه‌ها هستیم و بعد از اینوا اقدامات خوبی برای تسهیل روند سرمایه‌گذاری انجام شده است و تعدادی از این پروژه‌های سرمایه‌گذاری انجام شده در سطح استان نیز در سایه همین تسهیل امور به مرحله اجرا رسیده است.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی اضافه کرد: هم‌اکنون پروژه هتل ۵ ستاره ماوی ماکو که با مشارکت منطقه آزاد ماکو، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی و بخش خصوصی احداث شده است و نیز حمام آخوند ارومیه که با کاربری سفره‌خانه سنتی و توسط مشارکت بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد تومانی احیا شده است آماده بهره‌برداری هستند.



او خاطرنشان کرد: علاوه بر این موارد، هم‌اکنون ۵۵ پروژه توسط بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در حال اجراست، مثلا هتل امام رضا (ع) فیرورق خوی ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در بازدید وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و استاندار آذربایجان غربی قرار شد برای تکمیل آن تسهیلات ویژه پرداخت شود.



صفری با قدردانی از اقدامات استاندار آذربایجان غربی در مسیر توسعه و رونق استان اظهار کرد: حضور مسئولان رده بالای کشور در استان، سفر پیاپی وزرا، معاونان و کارشناسان به استان نتیجه راهبری‌های استاندار آذربایجان غربی بوده به‌طوری که در ۶ ماه گذشته وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دو بار به استان سفر کرده که در نوع خود بی‌نظیر بوده است.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: حضور در همایش بین‌المللی شمس و مولانا و بازدید مقبره شمس تبریزی خوی از جمله برنامه‌های سفر اخیر وزیر میراث‌فرهنگی به آذربایجان غربی بوده که این سفر برکات زیادی داشته است برای مثال در حالی که در هفت سال گذشته ۱۵ میلیارد تومان به پروژه شمس خوی اختصاص یافته بود در سال ۱۴۰۳ با حمایت وزیر میراث‌فرهنگی و استاندار آذربایجان غربی ۳۰ میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافت و نیز در حاشیه این سفرتفاهم‌نامه فی‌ما بین وزیر میراث‌فرهنگی، استاندار آذربایجان غربی و نماینده مردم خوی امضا شد که طبق این تفاهم‌نامه قرار شده است ۵۰ درصد اعتبارات توسط وزارت میراث‌فرهنگی و مابقی توسط استاندار آذربایجان غربی تامین شود.



او با بیان اینکه ارائه تسهیلات به پروژه‌های گردشگری در حال اجرا از دیگر برکات سفر وزیر میراث‌فرهنگی بود، تصریح کرد: اعتبار تسهیلات تبصره‌ای استان در سال گذشته حدود ۸۰ میلیارد تومان بود که در سفر اخیر صالحی‌امیری دستور تشکیل کارگروه ویژه داده شد که براساس آن قرار است ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل تسهیلات ملی وزارت‌خانه میراث‌فرهنگی به پروژه‌های گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی پرداخت شود.



صفری افزود: بازدید از مسجد جامع ارومیه نیز یکی دیگر از برنامه‌های وزیر میراث‌فرهنگی بود که با توجه به نگرانی‌هایی که در مورد ثبت جهانی این مسجد وجود داشت، حضور وزیر در این مسجد از اهمیت زیادی برخوردار بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات انجام شده برای معرفی ظرفیت‌های استان اظهار کرد: برای این منظور راه‌اندازی اولین سایت تخصصی گردشگری استان‌های کشور و اپلیکیشن آن، چاپ ۲جلد کتاب تصویری جاذبه‌های گردشگری آذربایجان غربی همراه با کد کیوآر و به دوزبان انگلیسی و فارسی با عنوان آذربایجان غربی نگارخانه تاریخ و طبیعت انجام شده است.



او گفت: در کنار این اقدامات، یکی از راحت‌ترین راه‌ها برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و تاریخی استان برگزاری جشنواره‌ها و رویداد‌های گردشگری است که در این راستا امسال جشنواره انگور ارومیه، آفتابگردان و شمس تبریزی خوی، بادام و انگور قوشچی، انگور سیاه میرآباد و سردشت و ... برگزار شده است و شهرداری‌های ارومیه و خوی امسال در برگزاری جشنواره‌ها بسیار فعال بوده و اقدامات آنها جای تقدیر دارد.



صفری با اشاره به اینکه با برگزاری هر جشنواره با مشارکت مردم سعی داریم ظرفیت‌های گردشگری و تاریخی استان را معرفی کنیم، تصریح کرد: جشنواره بین‌المللی غذا‌های سنتی و محلی در پارک جنگلی ارومیه با حضور نمایندگانی از کشور‌های ترکیه و عراق و سایر استان‌های کشور نیز در ۲۸ مهرماه برگزار می‌شود و هدف ما رساندن تراز این جشنواره به سطح جشنواره‌هایی مانند جشنواره ملی آش زنجان است.