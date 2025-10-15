استاندار قزوین در بازدید از سازمان جهاد کشاورزی استان، بر نقش حیاتی این بخش در امنیت غذایی و مقابله با فشار‌های اقتصادی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، محمد نوذری، استاندار قزوین، در بازدید از سازمان جهاد کشاورزی استان، با تأکید بر نقش راهبردی این بخش در امنیت غذایی کشور، گفت: قزوین با برخورداری از ظرفیت‌های بی‌نظیر در صنعت، کشاورزی و معادن، همواره جزو چهار استان برتر کشور بوده و باید با بهره‌گیری از این توانمندی‌ها، مسیر توسعه را هموار کنیم.

وی با اشاره به شرایط خاص جهانی و تحریم‌ها، تولید مستمر و قوی محصولات کشاورزی را تنها راه مقابله با فشار‌های اقتصادی دانست و افزود: احیای دشت قزوین و مدیریت منابع آبی باید در اولویت قرار گیرد و از کشت محصولات پرآب‌بر در استان پرهیز شود.

حریری‌مقدم، رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین هم با اشاره به کاهش سهمیه آب از سد طالقان، از افت ۵ هزار تنی تولید گندم در استان خبر داد.

وی همچنین با بیان اینکه ۹۰ درصد کود‌های شیمیایی مورد نیاز کشور وارداتی است، نسبت به بروز مشکلات احتمالی در تأمین این نهاده‌ها هشدار داد.

حریری‌مقدم همچنین بر لزوم اجرای طرح‌های آبیاری تحت فشار با حمایت تسهیلاتی تأکید کرد و گفت: کشاورز به تنهایی قادر به اجرای این طرح‌ها نیست و هنوز اعتبارات وعده‌داده‌شده از سوی نمایندگان به جهاد کشاورزی تخصیص نیافته است.

کاهش سهمیه گازوئیل ماشین‌آلات کشاورزی از ۲۳ میلیون لیتر در پاییز سال گذشته به ۷ میلیون لیتر در سال جاری، از دیگر دغدغه‌های مطرح‌شده در این نشست بود که به گفته مسئولان، کشاورزان را با چالش جدی مواجه کرده است.