به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در حاشیه گرد همایی رؤسای مجامع خیرین کشور، مدیران کل آموزش و پرورش و رؤسای مدیران کل نوسازی کشور گفت: در طرح نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی ۷ هزار و ۷۳۷ طرح اولویت دار تعریف شده که ۲۴۰۰ طرح تا کنون به بهره برداری رسیده و امیداوریم تامهر آینده سایر طرح‌های باقیمانده به بهره برداری برسد.

حمید رضا خان محمدی افزود:در سال تحصیلی جدید حدود ۲۴۰۷ طرح آموزشیبا ظرفیت ۱۲ هزار کلاس درس تقدیم دانش آموزان کشور شد که حدود ۶۰ درصد طرح‌ها با مشارکت خیران اجرا شده است.

وی اضافه کرد: عددی که سال قبل در سامانه‌های خیران ثبت شد، حدود ۱۸ و ۶ دهم همت بود که امسال با تشویق و همراهی رییس جمهور در شش ماهه اول امسال به حدود ۱۷ و ۶ دهم همت رسیدیم.

وی با اشاره به پیشتازی اصفهانی‌ها در امر مدرسه سازی افزود: مرم اصفهان علاوه بر مشارکت در طرح‌های آموزشی دروان استانی نسبت به نیاز‌های آموزشی در مناطق محروم سایر مقاطع کشور هم توجه دارند و ۴۵۰۰ میلیارد تومان تعهدات خیران اصفهانی بود.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور افزود: تا پایان برنامه هفتم باید ۸۰ درصد مدارسی که نیاز به تخریب و بازسازی هست مرمت و بهسازی کنیم.

حمید رضا شاه حسینی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور هم در این گردهمایی گفت: در نیمه اول سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۴۲۲ مدرسه تحویل آموزش پرورش شد که از این طرح‌ها ۱۹ تا صد درصد را خیران ساختند و ۴۲ درصد با مشارکت خیران بوده که سهم استان اصفهان شش ماه اول دو همت بوده است.