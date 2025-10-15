پخش زنده
ایوب رضوانی در بسته «زیر دوخم»، مشکلات مدیریت ورزش در مازندران، مسابقات اتومبیلرانی بابلسر و کمتوجهی به قهرمانان پرافتخار را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بسته «زیر دوخم» در گزارشی ویژه به مشکلات مدیریت ورزش در مازندران پرداخت و دو رویداد ورزشی اخیر استان را مورد نقد و بررسی قرار داد.
بر اساس این گزارش که توسط ایوب رضوانی تهیه شده، به دیدگاههای برخی مدیران ورزشی اشاره شده که قدر سرمایههای ورزشی را به درستی نمیدانند و این موضوع بارها در برخورد با رویدادهای ورزشی اثبات شده است.
در ادامه، این گزارش با اشاره به هفته پارالمپیک تاکید کرد: «ظاهرا رسم شده هرچه پرافتخارتر باشی، از امکانات محرومتری» و این موضوع در برخورد با بسیاری از قهرمانان استانی از جمله والیبال نشسته بانوان صدق میکند.
مسابقات اتومبیلرانی قهرمانی کشور در بابلسر با مشکلات متعددی از جمله عدم اهدای جام و جایزه به برندگان همراه بود و برگزارکنندگان پایانبندی نامشخصی برای این رقابتها در نظر گرفته بودند.