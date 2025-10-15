در تابستان امسال ۳۸۰ مدرسه غیر دولتی البرز مورد بازدید ناظرین استانی قرار گرفت و به دلیل تخلفات گسترده برای ۲ مدرسه حکم توقف صادر و ۶ مدیر مدرسه غیر دولتی نیز عزل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ،رئیس اداره مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی آموزش و پرورش در البرزگفت: مدارس و مراکز غیر دولتی استان تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۴ به صورت مستمر توسط کارشناسان رصد می‌شوند.

احمد عطایی با اشاره به اینکه ۸۱۶ مدرسه غیر دولتی در دوره ابتدایی، متوسطه، فنی حرفه‌ای و کاردانش با جمعیت دانش آموزی بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر فعالیت دارد، افزود: ۸۰۰ آموزشگاه غیر دولتی هم در زمینه آموزش زبان‌های خارجی، علمی تقویتی و کنکور در استان فعال است که به صورت روزانه مورد بازدید قرار می‌گیرند.

وی بیان کرد: در تابستان امسال ۳۸۰ مدرسه غیر دولتی البرز مورد بازدید ناظرین استانی قرار گرفت و به دلیل تخلفات گسترده برای ۲ مدرسه حکم توقف صادر شد و ۶ مدیر مدرسه غیر دولتی نیز عزل شدند، همچنین ۱۵ موسس نیز احکام جداگانه از شورای نظارت بر مدارس غیر دولتی دریافت کردند و از آغاز سال تحصلیی نیز یک تیم بازدید به صورت روزانه از مدارس غیر دولتی استان بازدید می‌کند.

وی تصریح کرد: صدور مجوز فعالیت برای ۷۰ مدرسه غیر دولتی جدید در البرز برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ ازجمله اقدامات این مجموعه است که نقش موثری در توسعه خدمات آموزشی و تربیتی دارد.

وی با بیان اینکه ۱۶ هزار نیروی انسانی در مدارس غیردولتی استان البرز فعالیت دارند، تصریح کرد: با توجه به رسالت مدارس غیر دولتی، رویکرد امسال مدارس غیر دولتی استان در بخش خدمات فوق برنامه، بر مبنای آموزش هوش مصنوعی و فعالیت‌های مکمل تقویتی و آموزشی سازماندهی شده است.

عطایی یادآور شد: تمام فوق برنامه‌های مدارس غیر دولتی جنبه داوطلبانه دارد و هنگام ثبت نام دانش آموزان در مدارس غیر دولتی، قراردادی با عنوان تقاضای شرکت در کلاس‌های فوق برنامه، میان مدرسه و اولیای دانش آموز به امضاء می‌رسد.

وی تعیین میزان شهریه مدارس غیر دولتی در سال تحصیلی ۱۴۰۵- ۱۴۰۴ را بر اساس سطوح تعیین شده در سامانه مدارس غیر دولتی ذکر کرد و افزود: شهریه مدارس دوره ابتدایی بین ۲۵ تا ۴۵ میلیون تومان و برای مدارس دوره اول متوسطه ۳۰ تا ۵۰ میلیون و دوره دوم متوسطه، فنی حرفه‌ای و کاردانش ۴۰ تا ۷۵ میلیون تومان است.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی آموزش و پرورش البرز به علت تفاوت شهریه‌ها در مدارس غیر دولتی پرداخت و گفت: در مدارس غیر دولتی با رویکرد توسعه عدالت آموزشی، شاهد انعطاف آموزشی هستیم و مدارس غیردولتی متناسب با امکانات و تجهیزات، نیروی انسانی، حقوق و بیمه کارکنان و موقعیت جغرافیایی ودر سطوح مختلف طبقه بندی شده‌اند.

وی ادامه داد: اگر خانواده‌ای نسبت به شهریه مدارس غیر دولتی و یا تخلف مدارس شکایت داشته باشد می‌تواند به واحد مشارکت‌های مردمی در نواحی و مناطق و اداره کل آموزش و پرورش البرز و یا در سامانه شکایات مردمی، ثبت شکایت کند.

عطایی به اجرای طرح همدل که میان آموزش و پرورش و کمیته امام خمینی (ره) در ۷۸ مدرسه غیر دولتی استان با زیر پوشش قرار دادن ۳۵۶ دانش آموز پرداخت و بیان کرد: در قالب این طرح دانش آموزان به صورت رایگان در مدارس غیر دولتی تحصیل می‌کنند و امسال نیز با این نگاه خداپسندانه این طرح در بیش از ۱۰۰ مدرسه غیر دولتی آموزش و پرورش البرز برای دانش آموزانی که از سوی کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و یا موسسات خیریه و بهزیستی معرفی می‌شوند به اجرا درآمده است.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی آموزش و پرورش در البرز ادامه داد: در حال حاضر در شهرستان‌های طالقان و اشتهارد مدرسه غیر دولتی به دلیل نداشتن متقاضی فعال نیست.