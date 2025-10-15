به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، تیم فوتبال شهر پالیز سال گذشته تشکیل شده است و امسال به عنوان نماینده شهرستان اسدآباد در مسابقات لیگ دسته یک استان همدان حضور خواهند داشت، مهمترین خواسته این تیم ساخت زمین چمن در شهر پالیز است.

شهردار پالیز گفت: در راستای افزایش نشاط اجتماعی و افزایش فعالیت‌های ورزشی با اعتبارات فرهنگی شهرداری پالیز اقدام به تأسیس باشگاه فرهنگی ورزشی در شهر پالیز داشتیم.

او افزود: در شش ماهه نخست امسال ۷۰ میلیون تومان برای این تیم هزینه شده است و شورای شهر پالیز با هر گونه هزینه برای افزایش فعالیت‌های ورزشی آمادگی دارد.

اسدی تأکید کرد: در حال حاضر مشکل زمین چمن فوتبال داریم که اگر تأمین زمین از سوی بنیاد مسکن، اداره ورزش‌و‌جوانان یا منابع طبیعی انجام شود با اعتبارات شهرداری پالیز اقدام به ساخت زمین چمن خواهیم داشت.

شهردار پالیز در ادامه از ساخت زمین چمن مینی فوتبال در یکی از مدارس شهر خبر داد و گفت: با همکاری اداره آموزش و پرورش در حال ساخت یک زمین چمن مینی فوتبال هستیم.