رییس شورای اسلامی شهر یزد: نماینده‌ای از جامعه معلولان در تمام پروژه‌های شهری حضور دارد و تنها پس از تأیید این نماینده، طرح‌ها تحویل داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سیفی از ادامه‌دار بودن اقدامات شهرداری در حمایت از معلولان به‌ویژه نابینایان خبر داد و گفت: امروز، هم‌زمان با روز جهانی نابینایان و عصای سفید، بر اهمیت رعایت حقوق معلولان در اجرای طرح‌های شهری تأکید داریم.

عزیزالله سیفی اظهار داشت: شهرداری یزد از دوره شورای قبل گام‌هایی در راستای مناسب‌سازی فضا‌های شهری برای معلولان برداشته و شورای ششم نیز با جدیت این مسیر را ادامه داده است. بر همین اساس، تمامی پیمانکاران شهرداری موظف‌اند در اجرای پروژه‌ها الزامات مربوط به دسترس‌پذیری معلولان را رعایت کنند. همچنین نماینده‌ای از جامعه معلولان در تمام پروژه‌ها حضور دارد و تنها پس از تأیید این نماینده، طرح‌ها تحویل داده می‌شود.

وی افزود: در پروژه‌های شهری، ایجاد رمپ و مسیر ویژه برای تردد روشندلان پیش‌بینی و اجرا شده است. طبق ابلاغیه وزارت کشور نیز، همه دستگاه‌های اجرایی استان یزد ملزم به رعایت ضوابط مرتبط با معلولان در طرح‌های عمرانی هستند.

عزیزالله سیفی با بیان اینکه هنوز برخی کاستی‌ها وجود دارد، گفت: خوشبختانه همکاری پیمانکاران در اجرای این دستورالعمل مطلوب بوده و بسیاری از ادارات و مراکز دانشگاهی مسیر‌های امن برای عبور و مرور معلولان را ایجاد کرده‌اند.

رییس شورای اسلامی شهر یزد خاطرنشان کرد: در برخی پیاده‌رو‌ها و میادین، مسیر ویژه نابینایان از ابتدا تا انتها اجرا شده، اما در بخش‌هایی از مسیر نواقصی وجود دارد که باید اصلاح شود. از شهردار و شهرداران مناطق می‌خواهیم در این زمینه دقت بیشتری داشته باشند.

وی در پایان گفت: تاکنون ۱۳ دستگاه خودروی ویژه و اتوبوس رمپ‌دار برای خدمت‌رسانی به معلولان خریداری شده است. البته گروه‌های مختلف معلولان از جمله ناشنوایان و نابینایان، نیازمند خدمات متناسب با شرایط خاص خود هستند که توجه و همکاری همه دستگاه‌های مسئول را می‌طلبد.