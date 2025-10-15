به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر حج و زیارت استان گفت: اعزام عمره مفرده از ۲۳ شهریور ماه آغاز شده و تاکنون ۶۰۰ نفر در قالب پنج کاروان به سرزمین وحی اعزام شدند.

محمدرضا حاجی علیزاده بابیان اینکه چهار کاروان دیگر هم در آبان ماه به استان اختصاص یافته افزود: ثبت نام و اعزام زائران به عمره مفرده متناسب با ظرفیت‌ها و استقبال مردم ادامه دارد.

او گفت: اقامت زائران در عمره مفرد به مدت ۱۰ روز است که پنج روز در مدینه منوره و پنج روز در مکه مکرمه می‌باشد.