پس از درگیری‌های مرزی اخیر میان نیرو‌های پاکستان و افغانستان، روند بازگشت مهاجران افغان از طریق گذرگاه مرزی چمن به‌صورت محدود از سر گرفته شد، اما رفت‌وآمد عمومی و فعالیت‌های تجاری همچنان متوقف است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «جی ان ان نیوز»، مقامات مرزبانی پاکستانی اعلام کردند که تنها شهروندان افغان اجازه بازگشت به کشورشان را دارند و خدمات تجاری، عبور و مرور مسافران و فعالیت‌های امیگریشن در مرز همچنان تعلیق شده است.

«حبیب بنگلزئی» معاون پلیس شهر مرزی چمن در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها گفت: عبور و مرور معمول از بابِ دوستی هنوز بسته است، اما روند بازگشت خانواده‌های افغان از صبح امروز از سر گرفته شده است.

وی افزود: برای مهاجران افغان در منطقه مرزی، تسهیلات موقت شامل سرپناه، مواد غذایی، آب آشامیدنی و خدمات پزشکی فراهم شده تا در جریان بازگشت با مشکل روبه‌رو نشوند.

بر اساس گزارش‌ها بازگشایی نسبی این گذرگاه پس از حدود یک هفته تنش و درگیری میان مرزبانان دو کشور انجام شده است. منابع محلی می‌گویند وضعیت در منطقه اکنون آرام ولی همچنان ناپایدار توصیف می‌شود.

ارتش پاکستان صبح امروز از درگری شدید با نیرو‌های مرزبانی افغانستان در بخش مرزی مطقه «کروم» خبر داده و مدعی انهدام تانک و تجهیزات زرهی طرف مقابل شد.