با نصب ۱۸ ترانسفورماتور جدید ظرفیت شبکه فوق توزیع خوزستان افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقهای خوزستان با اشاره به افزایش ظرفیت شبکه فوق توزیع برق استان در تابستان سال جاری با ترانسفورماتورهای جدید گفت: ۱۸ دستگاه ترانسفورماتور ۱۳۲ کیلوولت برای نوسازی و افزایش ظرفیت شبکه برق این شرکت خریداری شده و در حال نصب است.
احمدرضا بخشی افزود: یکی از اقدامات اساسی و لازم برای تسریع در نوسازی و افزایش ظرفیت پستهای برق موجود و احداث پستهای برق جدید، خرید و در اختیار بودن ترانس است.
او ادامه داد: شرکت برق منطقهای خوزستان ۱۸ دستگاه ترانس ۱۳۲ به ۳۳ کیلوولت با ظرفیت هر دستگاه ۵۰ مگاولت آمپر را پس از طی فرایند مربوطه از شرکت ایران ترانسفو خریداری کرد و پس از انجام مراحل تست تحویل گرفته است.
معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقهای خوزستان گفت: با توجه به نیاز شبکه عملیات آمادهسازی و افزایش ظرفیت شبکه برق در دستور کار قرار گرفت و به دنبال آن تعدادی از این ترانسها در پستهای برق نواحی نصب و مابقی در حال نصب است.
بخشی افزود: خرید این ترانسفورماتورها کمک خواهد کرد تا عملیات آمادهسازی شبکه با سرعت بیشتری انجام شود و از طرفی موجودی ترانس در انبارهای شرکت کمک خواهد کرد، در صورت بروز حادثه در شبکه، جایگزینی ترانس در کمترین زمان ممکن انجام شود و در امر برقرسانی مشکلی ایجاد نشود.