به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حسین پناهی رئیس شورای اسلامی شهر در جریان حضور و بازدید از شهرداری منطقه یک با بیان این که شهرداران و مدیران باید شهر را از دید مردم ببینند، گفت: درصورتی می‌توانیم مشکلات شهری را حل کنیم، که خود را در جایگاه شهروندان قرار دهیم، اگر عملکرد مورد قبول واقع شود، نتیجه کار ما مطلوب بوده است.

حسین پناهی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه برخی از امورات عمرانی و خدماتی فقط به دلیل عدم رفع ایرادات جزئی، سبب گلایه و نارضایتی شهروندان می‌شوند، افزود: باید نظارت و پیگیری‌های جدی در زمان اتمام و تحویل پروژه‌های عمرانی از سوی پیمانکاران بصورت کامل صورت بگیرد.

وی با بیان این که شهروندان نیز باید همکاری‌های لازم در خصوص نظافت، رفت و روب شهری داشته باشند، ادامه داد: با توجه به فرارسیدن فصل بارش و سرما، ما انتظار داریم شهروندان از هر گونه تجمیع زباله و نخاله در مسیر کانال‌ها و انهار جلوگیری کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر با اشاره به اینکه در راستای ارتقا و توسعه شهری، مدیران مناطق و سازمان‌ها برای رفع و حل مشکلات شهری تبادل افکار و همکاری و هماهنگی‌های لازم را انجام دهند، افزود: با برنامه ریزی و اولویت بندی دقیق میتوان حجم کار در مناطق را کاهش داد.

حسین پناهی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه باید نگذاریم نهضت آسفالت در فصول سرد سال نیز بطور کامل تعطیل شود، گفت: انتظار می‌رود، اقدامات لازم در این راستا صورت بگیرد.

وی با اشاره به استقلال مالی مناطق و مصوبات ادوار گذشته در این خصوص، افزود: مسئله استقلال مناطق در سال‌های گذشته تحت الشعاع خزانه داری متمرکز و پروژه‌های فاخر شهری بوده است و در راستای حل این مورد، بودجه سال جدید بصورت منطقه‌ای در نظر گرفته شود.

رئیس شورای اسلامی شهر ضمن تاکید بر دقت سیستم‌های نظارتی مناطق بر وضعیت پیشگیری، سد معبر و. افزود: در تمام امورات تکریم شهروندان باید در اولویت کاری قرار گیرد.