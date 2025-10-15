به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان مهاباد گفت: این شهرستان با جمع‌آوری ۲۵۰ میلیارد ریال زکات، رتبه نخست استان آذربایجان‌غربی را به دست آورده و برای نخستین بار ۳۵ میلیارد ریال از این مبلغ به صورت نقدی پرداخت شده است.

احمد نوذری افزود: این دستاورد نشان‌دهنده مشارکت فعال مردم و خیران، مدیریت مؤثر مراکز نیکوکاری و افزایش اعتماد عمومی به نهاد‌های حمایتی است و نقش مهمی در تأمین نیاز‌های اقشار آسیب‌پذیر دارد.

نوذری اظهارکرد: درحال حاضر هشت مرکز نیکوکاری در شهرستان مهاباد فعال است که در زمینه جمع‌آوری زکات و کمک‌های مردمی مشارکت فعال داشته به طوریکه امسال از طریق این مراکز ۱۱۵ میلیارد ریال کمک مردمی جذب و به صورت هدفمند بین نیازمندان توزیع شده است.

وی گفت: در سطح شهرستان شش هزار و ۶۷۰ صندوق صدقه موجود بوده که برغم جمع آوری بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال نسبت به متوسط استانی در رتبه پایینی قرار داریم.

نوذری، با بیان اینکه امسال در مناسبت‌های مختلف ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کمک مردمی جذب و به شکل منظم توزیع شده است، افزود: در بخش اکرام ایتام نیز ۹۰۰ کودک و نوجوان تحت حمایت یکهزار و ۷۰۰ حامی قرار دارند و در شش ماه نخست امسال بیش از ۲۵ میلیارد ریال به حساب آنان واریز شده است.

وی اضافه کرد: این حمایت‌ها شامل آموزش، درمان، پوشاک و سایر نیاز‌های ضروری کودکان است و نقش قابل توجهی در بهبود شرایط زندگی آنان دارد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان مهاباد افزود: موفقیت مهاباد در جمع‌آوری زکات و کمک‌های مردمی نتیجه تعامل مؤثر بین مردم، مراکز نیکوکاری و کمیته امداد است و نشان می‌دهد که اطلاع‌رسانی مناسب و مدیریت صحیح منابع می‌تواند نقش کلیدی درتحقق عدالت اجتماعی و حمایت از نیازمندان داشته باشد.