شهرستان مهاباد با جمعآوری ۲۵۰ میلیارد ریال زکات، رتبه نخست آذربایجانغربی را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان مهاباد گفت: این شهرستان با جمعآوری ۲۵۰ میلیارد ریال زکات، رتبه نخست استان آذربایجانغربی را به دست آورده و برای نخستین بار ۳۵ میلیارد ریال از این مبلغ به صورت نقدی پرداخت شده است.
احمد نوذری افزود: این دستاورد نشاندهنده مشارکت فعال مردم و خیران، مدیریت مؤثر مراکز نیکوکاری و افزایش اعتماد عمومی به نهادهای حمایتی است و نقش مهمی در تأمین نیازهای اقشار آسیبپذیر دارد.
نوذری اظهارکرد: درحال حاضر هشت مرکز نیکوکاری در شهرستان مهاباد فعال است که در زمینه جمعآوری زکات و کمکهای مردمی مشارکت فعال داشته به طوریکه امسال از طریق این مراکز ۱۱۵ میلیارد ریال کمک مردمی جذب و به صورت هدفمند بین نیازمندان توزیع شده است.
وی گفت: در سطح شهرستان شش هزار و ۶۷۰ صندوق صدقه موجود بوده که برغم جمع آوری بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال نسبت به متوسط استانی در رتبه پایینی قرار داریم.
نوذری، با بیان اینکه امسال در مناسبتهای مختلف ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کمک مردمی جذب و به شکل منظم توزیع شده است، افزود: در بخش اکرام ایتام نیز ۹۰۰ کودک و نوجوان تحت حمایت یکهزار و ۷۰۰ حامی قرار دارند و در شش ماه نخست امسال بیش از ۲۵ میلیارد ریال به حساب آنان واریز شده است.
وی اضافه کرد: این حمایتها شامل آموزش، درمان، پوشاک و سایر نیازهای ضروری کودکان است و نقش قابل توجهی در بهبود شرایط زندگی آنان دارد.
رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان مهاباد افزود: موفقیت مهاباد در جمعآوری زکات و کمکهای مردمی نتیجه تعامل مؤثر بین مردم، مراکز نیکوکاری و کمیته امداد است و نشان میدهد که اطلاعرسانی مناسب و مدیریت صحیح منابع میتواند نقش کلیدی درتحقق عدالت اجتماعی و حمایت از نیازمندان داشته باشد.