به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرهنگ طالب محمد قلی زاده در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: با هوشیاری ماموران انتظامی شهرستان تکاب یک نفر سارق کابل برق در حین سرقت دستگیر و به مقر پلیس دلالت داده شد.

وی تصریح کرد: در تحقیقات صورت گرفته متهم به ۱۰ فقره سرقت کابل برق از سطح شهرستان معترف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تکاب اظهار داشت: متهم دستگیر به همراه پرونده متشکله به مراجع قضایی تحویل داده شد.

سرهنگ محمد قلی زاده از عموم شهروندان خواست که صورت مشاهده و مواجهه با هرگونه موارد مشکوک موضوع را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت هرگونه نظرات پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان عزیز از عملکرد پلیس می‌باشد.