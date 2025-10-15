به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، جشنواره چندرسانه‌ای جاده‌های زندگی با هدف ارتقای فرهنگ ایمنی، پیشگیری از سوانح جاده‌ای و صیانت از سرمایه‌های انسانی جامعه برگزار شد و اثر رادیو خاوران در بخش پادکست به عنوان یکی از آثار برگزیده معرفی شد.

این جشنواره که با حضور آثار متنوع در بخش‌های مستند کوتاه، پادکست، داستانک، فیلم کوتاه، طراحی پوستر، تیزر فرهنگی، موشن گرافیک و انیمیشن برگزار شد، فرصتی ارزشمند برای ارائه آثار برجسته در زمینه ارتقای آگاهی عمومی در خصوص ایمنی جاده‌ها و کاهش سوانح رانندگی بود.

پادکست «درخت زندگی» که با رویکردی انسان‌محور و محتوا‌های تأثیرگذار در زمینه پیشگیری از سوانح جاده‌ای تولید شده است، توانست توجه داوران جشنواره را جلب کرده و در میان برترین آثار قرار گیرد.

این موفقیت، شاهدی بر تأثیرگذاری محتوای فرهنگی و آموزشی در عرصه رسانه‌ای استان است.

سعید خادمی، دبیر جشنواره و مشاور رئیس در امور فرابخشی ارتباطات و امور روابط عمومی و بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور، در لوح تقدیر این جشنواره از پادکست «درخت زندگی» به عنوان یک اثر تأثیرگذار و ارزشمند در ارتقای فرهنگ ایمنی جاده‌ای یاد کرد.

این جشنواره ملی به عنوان یک بستر برای معرفی آثار نوآورانه در حوزه ایمنی جاده‌ها، موجب ایجاد همکاری‌های بیشتر میان تولیدکنندگان محتوای رسانه‌ای و نهاد‌های مرتبط با فرهنگ ایمنی و سلامت در جاده‌ها شد.