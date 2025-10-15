پخش زنده
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه با هشدار نسبت به حوادث ناشی از نصب غیراصولی بخاریها و دودکشها، از شهروندان خواست پیش از روشن کردن وسایل گرمایشی، نکات ایمنی را به دقت رعایت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،آتشپاد سعید قادری اظهار کرد: با توجه به کاهش دما و آغاز استفاده از وسایل گرمایشی در سطح شهر، رعایت نکات ایمنی در نصب بخاریها و دودکشها از اهمیت ویژهای برخوردار است، چراکه بیتوجهی به این موارد هر سال موجب بروز حوادث تلخ گازگرفتگی و آتشسوزی در منازل میشود.
قادری افزود: شهروندان باید پیش از نصب بخاری، از باز بودن مسیر دودکش و سالم بودن لولهها اطمینان حاصل کنند. دودکش باید از جنس مقاوم و بدون نشتی باشد و مسیر آن تا انتهای پشتبام بهصورت مستقیم و بدون شکستگی ادامه یابد تا گازهای حاصل از احتراق به طور کامل تخلیه شود.
وی با تأکید بر لزوم استفاده از کلاهک H شکل در انتهای دودکش گفت: این نوع کلاهک مانع از بازگشت دود و گاز منوکسیدکربن به داخل منزل میشود و از خاموش شدن بخاری در اثر وزش باد جلوگیری میکند. نصب صحیح و ایمن کلاهکها بهویژه در ساختمانهای بلندمرتبه، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
رئیس سازمان آتشنشانی کرمانشاه خاطرنشان کرد: استفاده از بخاریهای دارای دودکش استاندارد و مجهز به سیستم قطع خودکار اکسیژن، یکی از راههای مؤثر برای پیشگیری از مسمومیتهای گازی است. همچنین شهروندان باید از قرار دادن شیلنگ گاز در مجاورت وسایل گرمایشی و منبع حرارت خودداری کنند.
قادری از خانوادهها خواست پیش از روشن کردن بخاریها، حتماً از سلامت اتصالات، بستها و مسیر دودکش اطمینان پیدا کنند و در صورت مشاهده هرگونه نشتی یا انسداد، از نیروهای متخصص کمک بگیرند. وی یادآور شد: «آتشنشانی کرمانشاه همواره آماده پاسخگویی و ارائه مشاوره ایمنی به شهروندان است و امیدواریم با رعایت این توصیهها، زمستانی ایمن و بدون حادثه در پیش داشته باشیم.»